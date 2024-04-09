Уроженец Польши достал в московском магазине гранату, требуя от кассирши скидки на водку

В Москве мужчина достал из рюкзака гранату, требуя в магазине скидку на товар. Инцидент произошёл накануне утром на Ленинградском шоссе, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 53-летний Михаил К. пришёл в магазин, чтобы купить водку и лимонад. Но вот скидочную карту мужчина забыл и попросил её у кассирши. Женщина сказала, что карты у неё нет, тогда Михаил достал из рюкзака гранату и положил её на прилавок, требуя скидки. Перепуганная сотрудница пробила настойчивому покупателю напитки подешевле.

После этого мужчина заявил кассирше, что граната ненастоящая, и спокойно ушёл из магазина. Женщина тут же вызвала полицию. Михаила задержали примерно через час на лавочке у соседнего дома. Купленные по скидке напитки он уже успел употребить. Сейчас с любителем выгодных покупок общаются полицейские. Выяснилось, что Михаил — уроженец Польши и ранее был судим за наркотики.