В России предотвратили 27 терактов с начала 2024 года

Российские правоохранительные органы с начала текущего года предотвратили 27 терактов на территории страны. Об этом в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, противник пытается нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Кроме того, вражескую сторону интересуют предприятия оборонной промышленности и объекты системы жизнеобеспечения. Силовики, добавил глава ФСБ, совместно с органами власти приняли меры для усиления безопасности таких объектов, задействованных в обеспечении спецоперации и снабжении новых регионов РФ.

"В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах", — отметил Бортников.