В России предотвратили 27 терактов с начала 2024 года
С начала 2024 года в России предотвратили 27 терактов на транспорте, ТЭК и ОПК
Российские правоохранительные органы с начала текущего года предотвратили 27 терактов на территории страны. Об этом в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
По его словам, противник пытается нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Кроме того, вражескую сторону интересуют предприятия оборонной промышленности и объекты системы жизнеобеспечения. Силовики, добавил глава ФСБ, совместно с органами власти приняли меры для усиления безопасности таких объектов, задействованных в обеспечении спецоперации и снабжении новых регионов РФ.
"В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах", — отметил Бортников.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Нижегородской области за передачу засекреченных данных. Речь идёт о маршрутах перевозки вооружения в зону СВО. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье "Госизмена".
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