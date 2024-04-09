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9 апреля, 09:20

В России предотвратили 27 терактов с начала 2024 года

С начала 2024 года в России предотвратили 27 терактов на транспорте, ТЭК и ОПК

Российские правоохранительные органы с начала текущего года предотвратили 27 терактов на территории страны. Об этом в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, противник пытается нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Кроме того, вражескую сторону интересуют предприятия оборонной промышленности и объекты системы жизнеобеспечения. Силовики, добавил глава ФСБ, совместно с органами власти приняли меры для усиления безопасности таких объектов, задействованных в обеспечении спецоперации и снабжении новых регионов РФ.

"В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах", — отметил Бортников.

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Нижегородской области за передачу засекреченных данных. Речь идёт о маршрутах перевозки вооружения в зону СВО. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье "Госизмена".

ФСБ: Трое пособников теракта в "Крокусе" задержаны в Москве, Екатеринбурге, Омске
ФСБ: Трое пособников теракта в "Крокусе" задержаны в Москве, Екатеринбурге, Омске
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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