Первомайское — наше? Военкоры сообщают о новой победе под Авдеевкой

Российские подразделения, судя по всему, взяли под контроль село Первомайское под Авдеевкой, сломив сопротивление двух бригад противника. По крайней мере, об этом пишет во вторник, 9 апреля, военкор Андрей Руденко. Официальной информации пока нет.

"Подразделения 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса выбили с позиций отряды боевиков ВСУ и полностью овладели населённым пунктом Первомайское", — говорится в сообщении военкора в его телеграм-канале.