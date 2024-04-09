Первомайское — наше? Военкоры сообщают о новой победе под Авдеевкой
Военкор Руденко: Российские военные освободили Первомайское в ДНР
Российские подразделения, судя по всему, взяли под контроль село Первомайское под Авдеевкой, сломив сопротивление двух бригад противника. По крайней мере, об этом пишет во вторник, 9 апреля, военкор Андрей Руденко. Официальной информации пока нет.
"Подразделения 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса выбили с позиций отряды боевиков ВСУ и полностью овладели населённым пунктом Первомайское", — говорится в сообщении военкора в его телеграм-канале.
Село Первомайское находится в Ясиноватском районе. По состоянию на 2001 год здесь проживало более 2200 человек.
Ранее главком Сырский назвал три самых смертоносных для ВСУ участка фронта, и Авдеевское направление — в районах Бердичева, Орловки, Водяного и того самого Первомайского — стало одним из них. А на днях ВС РФ снова отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Первомайское.
ТАСС / Алексей Коновалов