Погодные аномалии прогнозируются на европейской территории России, но бояться не стоит

О погоде в регионах России на ближайшие дни рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на европейской территории страны прогнозируются погодные аномалии и в течение всех рабочих дней на этой неделе будет очень тепло.

"Это и Центрально-Чернозёмная область, это и Нечернозёмная зона России, это и Приволжский федеральный округ. И вплоть до Южного Урала температура будет на 4–6 градусов выше нормы. Очень высокая температура, конечно же, на юге. Там +25 °С в Краснодарском крае, в Крыму", — рассказал Вильфанд в беседе с RT.

Метеоролог также отметил, что постепенно завершается половодье, но всё же до конца недели в ряде районов уровень воды будет на опасной отметке, а потом начнётся постепенное снижение. Это обусловлено тем, что всё растаявшее на прошлой неделе сходит по водосбору в русла рек. Что касается Московской области, то в лесах местами ещё лежит снег, но к концу недели он постепенно сойдёт, заверил Вильфанд.