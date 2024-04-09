Песков заявил, что диалог по безопасности в Европе необходим, он отсутствует не по вине РФ

Система безопасности в Европе деградировала из-за отсутствия диалога, но переговоров нет не по вине России. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация меняется, она вызвана в целом, наверное, деградацией системы безопасности в Европе. Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратегической стабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует. И не по вине России", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.