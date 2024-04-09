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9 апреля, 10:04

Песков заявил, что диалог по безопасности в Европе необходим, он отсутствует не по вине РФ

Песков: Система безопасности в Европе деградировала из-за отсутствия диалога

Система безопасности в Европе деградировала из-за отсутствия диалога, но переговоров нет не по вине России. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация меняется, она вызвана в целом, наверное, деградацией системы безопасности в Европе. Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратегической стабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует. И не по вине России", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

А ранее посол РФ в США Анатолий Антонов разнёс слова главы Госдепа Энтони Блинкена о возобновлении диалога между странами. Тот до этого заявил, что контакты будут возможны только в том случае, если изменится политика российской стороны.

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TACC / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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