За минувшие сутки ВСУ потеряли до 75 военнослужащих на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают бойцы группировки ВС России "Днепр", они нанесли поражение 65-й механизированной бригаде и 35-й бригаде морской пехоты противника в районах Работина Запорожской области и Ивановки Херсонской области.