ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и склад БПЛА на Херсонском направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 75 военнослужащих на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают бойцы группировки ВС России "Днепр", они нанесли поражение 65-й механизированной бригаде и 35-й бригаде морской пехоты противника в районах Работина Запорожской области и Ивановки Херсонской области.
"Потери ВСУ составили <...> боевая машина пехоты, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожен склад БПЛА", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении склада тяжёлых беспилотников ВСУ и цеха по их производству в Запорожье. Удар нанёс оперативно-тактический комплекс "Искандер". Цели достигнуты.
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