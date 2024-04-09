Москвичей предупредили о надвигающихся грозе и сильном ветре

Дождь и гроза ожидаются в Москве с вечера вторника, 9 апреля, и до утра среды, 10 апреля. Об этом предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС России. По данным ведомства, погода ухудшится с 19:00 сегодняшнего дня.

"В период с 19:00 09 апреля до 07:00 10 апреля в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра западной четверти до 15–17 м/с. В утренние часы в отдельных районах ожидается туман с видимостью 300–800 метров", — говорится в сообщении.

В связи с непогодой МЧС призвало водителей ездить медленнее и держать увеличенную дистанцию от машин спереди, а также воздержаться от резких манёвров: обгона, перестроения и опережения. Также не нужно парковаться около деревьев, а пешеходам — не прятаться под ними от дождя и обходить неустойчивые конструкции.