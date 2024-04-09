В Литве задержали мужчину, бросавшего в Посольство России коктейли Молотова
В Литве полиция задержала мужчину, который подозревается в метании коктейлей Молотова в здание Посольства РФ в Вильнюсе. Об этом сообщает Литовское радио и телевидение (LRT).
"В понедельник в результате интенсивных процессуальных действий сотрудников по итогам анализа полученных данных был установлен и задержан человек 1974 года рождения, который, предположительно, совершил преступные деяния. Этот человек полиции уже известен", — говорится в сообщении.
Следствие объединило оба инцидента в одно уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, российское посольство в Вильнюсе дважды закидали коктейлями Молотова. Первый инцидент произошёл в ночь на 7 апреля, второй — 8-го числа. В результате происшествия повреждения получила стена здания.
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