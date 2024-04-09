В Литве задержали мужчину, бросавшего в Посольство России коктейли Молотова

В Литве полиция задержала мужчину, который подозревается в метании коктейлей Молотова в здание Посольства РФ в Вильнюсе. Об этом сообщает Литовское радио и телевидение (LRT).

"В понедельник в результате интенсивных процессуальных действий сотрудников по итогам анализа полученных данных был установлен и задержан человек 1974 года рождения, который, предположительно, совершил преступные деяния. Этот человек полиции уже известен", — говорится в сообщении.

Следствие объединило оба инцидента в одно уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до пяти лет.