Обвинитель запросил 24 года колонии для экс-гендиректора Merlion Симоненко

Стоит отметить, что в 2020 году Симоненко обвинил Абрамова, Карчева, Мангутова и Левина в покушении на себя. По словам бизнесмена, причиной стал долг в 4,5 миллиона долларов, возникший вследствие его увольнения. Однако в главном управлении СК РФ установили, что никакого покушения не было, поэтому в феврале 2022 года задержан и арестован был уже сам Симоненко. Также выяснилось, что следователь Алексей Неснов участвовал в фальсификации дела, после чего сбежал за границу и был объявлен в международный розыск.