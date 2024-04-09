Обвинитель запросил 24 года колонии для экс-гендиректора Merlion Симоненко
Вячеслав Симоненко. Обложка © YouTube / Newsman
Обвинение запросило 24 года колонии строгого режима для бывшего генерального директора IT-дистрибьютора Merlion Вячеслава Симоненко. Его обвиняют в организации преступного сообщества, получении особо крупной взятки, заведомо ложном доносе и даче ложных показаниях. Свою вину бизнесмен не признаёт.
Потерпевшими по делу проходят соучредители Merlion Алексей Абрамов, Олег Карчев, Владислав Мангутов и топ-менеджер Борис Левин. Хорошевский суд огласит приговор Симоненко 15 апреля в 12:30.
Стоит отметить, что в 2020 году Симоненко обвинил Абрамова, Карчева, Мангутова и Левина в покушении на себя. По словам бизнесмена, причиной стал долг в 4,5 миллиона долларов, возникший вследствие его увольнения. Однако в главном управлении СК РФ установили, что никакого покушения не было, поэтому в феврале 2022 года задержан и арестован был уже сам Симоненко. Также выяснилось, что следователь Алексей Неснов участвовал в фальсификации дела, после чего сбежал за границу и был объявлен в международный розыск.