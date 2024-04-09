"Возомнили себя бессмертными": В Совфеде пообещали кару ВСУ за нападения на Россию

Все попытки ВСУ атаковать российскую территорию являются преступлением. Об этом заявила член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди.

"Самонадеянные "смельчаки", возомнившие себя бессмертными, должны наконец осознать, что все попытки противоправных диверсионно-террористических атак на территорию России являются преступлением, за которое будет определено достаточно суровое наказание в соответствии с законом России", — приводит слова Ковитиди "Лента.ру".

По её словам, всех преступников жёстко накажут, невзирая на сроки давности. Также она отметила, что Крымский мост, который для Киева является главной целью, хорошо защищён и противник это понимает.