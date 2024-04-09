Украина могла получить куда больше РСЗО RM-70 Vampire, чем 20 установок, которые ещё в 2022 году поставила их страна-производитель — Чехия. Об этом заявил председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов.

"Наши Вооружённые силы уже не первый раз уничтожают этих чешских "Вампиров" на разных направлениях. <...> На данный момент [есть] более 40 стран, где РСЗО Vampire так или иначе стоит на вооружении", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Сами по себе "Вампиры" были разработаны в 1995 году на основе советской РСЗО БМ-21 "Град", причём они более продвинуты: имеют улучшенную систему управления огнём и новые возможности для его ведения, в том числе при плохой видимости, а реактивные боеприпасы дают возможность запускать ракеты на расстояние до 40 километров. Именно последний пункт позволяет ВСУ терроризировать Белгород, отметил эксперт.

Бороться с обстрелами российского приграничья с помощью этих установок можно, работая на упреждение. По словам подполковника, необходимо уничтожать их ещё на этапе развёртывания и попытки нанесения удара, в крайнем случае — уничтожать эту установку при попытке скрыться. Причём возможности для этого у ВС РФ имеются.

Однако даже полное уничтожение всех "Вампиров" не обезопасит Белгород в полной мере. Сделать это можно лишь расширив "санитарный кордон" дальше к западным границам Незалежной, то есть необходимо освободить Харьковскую область и продвинуться дальше на запад.

"Всё остальное, к сожалению, пока будут полумеры", — заключил эксперт.