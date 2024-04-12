На работу в ДРГ: Почему давление британской разведки на Среднюю Азию грозит России диверсиями Британская разведка усилила давление на среднеазиатские республики, продолжается лоббирование иностранных ЧВК, которые потенциально могут вербовать террористов для работы "под флагом третьих стран" на территории России. Как это происходит — в тексте Life.ru. 11 апреля, 21:25 Военный НАТО. Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © Getty Images / Omer Messinger

Расследование трагедии в "Крокусе" продолжает обрастать важными подробностями. Так, резонансное заявление пресс-секретаря МИД Таджикистана, который фактически опроверг слова секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о вербовке Украиной наёмников в Душанбе, обратило внимание многих экспертов на уровень возможной тесной координации дипломатического корпуса республики с представителями украинской власти. Life.ru уже писал о том, что послом Украины в Душанбе работает кадровый разведчик.

Напомним, 3 апреля в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств – членов ШОС секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наёмников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России.

В этом контексте уместно вспомнить о поднятых военкорами вопросах усиления работы британской разведки на территориях республик СНГ. Они считают, что есть дорожная карта военного сотрудничества Узбекистана, Кыргызстана и других республик с США и Великобританией. Поскольку коллеги не только обмениваются военной информацией, но и обсуждают потенциальное развитие партнёрства, подготовку к совместным военным учениям, прохождение курсов в Британии и других западных государствах.

О плотных контактах США с руководством среднеазиатских республик говорит и вояж делегации из Пентагона, которая посетила в марте Узбекистан, прилетев на тяжёлом транспортнике С-17 с бортовым номером 00-0177. Явно переговорщики прибыли не с пустыми руками, делают вывод аналитики. До этого борт замечали в Душанбе и Ашхабаде. Военкоры обращают внимание и на возросший уровень финансирования со стороны Вашингтона "через офис военного сотрудничества, подчинённого Центральному командованию ВС США, — с 218 тысяч долларов в 2018–2019-м до 16,5 млн долларов в 2023 годах".

Кадры приземления американского транспортника С-17 с бортовым номером 00-0177 в Ташкенте. Видео © Telegram / Рыбарь

Что делают частные разведывательные компании в Средней Азии

При помощи каких инструментов британская разведка преследует интересы Лондона на территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана и почему результатом такого сотрудничества может стать вербовка террористов для атак на Россию, Life.ru рассказали эксперты.

Как это происходит? Алгоритм прост, но завуалирован. Первыми в страны "заходят" британские частные разведывательные компании (ЧРК). Их основная функция — сбор необходимых данных для дальнейшего лоббирования интересов клиентов.

Связи и контакты, которые скомпрометируют любую разведку, но легко доступны частникам, возлагаются на плечи "юристов" и специалистов "консалтинга" с опытом работы в спецслужбах. Например, сейчас в Казахстане функционирует юридическая компания Fieldfisher, которая организует семинары и проводит мероприятия в Узбекистане, Киргизии и других странах СНГ для чиновников республик. Эксперты отмечают, что деятельность организации напоминает частную разведывательную компанию (ЧРК) и может быть завязана на MI6 и британский МИД.

В среду Россия уже ввела персональные санкции против сотрудников юридической фирмы Fieldfisher. В релизе российского МИД говорится, что в список включены "лица, причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введённых Западом". Известно, что старейшая юридическая компания, оказывающая консталтинговые услуги бизнесу и чиновникам разных стран тесно взаимодействует с британскими правительством и посольствами.

Глава одной из ЧРК, офицер запаса ФСБ Роман Ромачев, отмечает, что сама по себе разведывательная деятельность подразумевает опредёленную конспирацию, а значит, мимикрию под разного рода организации.

— Не всегда частные разведорганизации открыто и публично афишируют, кем являются. Большинство из них мимикрируют под разного рода юридические компании, аналитические центры, средства массовой информации, некоммерческие фонды. Это нормальная практика для ведения подобной деятельности. Известная на весь мир компания Sullivan & Cromwell прославилась благодаря тому, что в ней трудились два брата — Аллен Даллес и Джон Даллес. Один из них стал потом директором ЦРУ, а другой — главой Госдепа. По факту эта ЧРК провернула информационную операцию по дискредитации Никарагуа для строительства канала. И таким образом было пролоббировано строительство именно Панамского канала. Также на её счету крупные поставки вооружения, подготовка госпереворота в Иране и в Гватемале, — говорит Ромачев.

Среди большого перечня юридических услуг есть и те, что подразумевают ведение разведки, утверждает эксперт, изучив сайт Fieldfisher. То есть это и compliance, и анализ рисков, и кибербезопасность. Ну и, конечно же, торговля и санкции — определённого рода урегулирование либо лоббирование тех или иных рестрикций. Отдельного внимания заслуживает услуга, которая называется Trade Secret and Confidential Information, то есть коммерческая тайна и конфиденциальная информация.

— Если изучить их сайт досконально, то можно понять, что это частная разведкомпания, которая предоставляет разведывательный продукт. На территории России мы научились выявлять и пресекать подобную деятельность. Но среди наших партнёров в странах СНГ эти организации работают. Поэтому не исключено, что основная функция, которая ложится на эту ЧРК, это ещё и выращивание агентов влияния, их вербовка. Поэтому да, её смело можно назвать ЧРК, — считает Ромачев.

Военный обозреватель Александр Хоффман напомнил Life.ru, что неправительственные западные организации ведут активнейшую работу на территории республик Средней Азии, увеличивая своё влияние. О плотной работе с правительством свидетельствуют общие мероприятия под эгидой британских министерств.

Более того, внештатным советником по вопросам экономического развития в Казахстане трудится агент влияния финансовых институтов "Сити" в Лондоне и куратор от британского правительства в Центральной Азии Сума Чакрабарти. Так, кавалер Рыцарского креста курирует британское влияние на деловую среду Казахстана и Узбекистана через организации-проводники — Британско-казахское общество и Британско-узбекское общество. В прошлом занимал высокие посты в британском правительстве: с 2007 по 2012 год трудился постоянным секретарём в Минюсте и клерком Короны в Канцелярии (самая высокая должность в государственной службе Великобритании).

Куратор от британского правительства в Центральной Азии Сума Чакрабарти. Фото © Getty Images / Leon Neal / Staff

В столице Узбекистана функционирует офис консалтинговой компании Control Risks Group, которая занимается в республике управлением санкционными рисками. Из осеннего доклада, который юристы компании выпустили после начала СВО, следует, что "Россия стремится создать цепочки поставок для "параллельного импорта", и приводятся способы рекомендаций пресечения подобных действий на госуровне, то есть методичка для бизнеса партнёров, а также учёт местных компаний и бизнес-разведка, то есть поиск провинившихся.

Наряду с политическим давлением подобные компании собирают информацию и содействуют лоббированию западных стран. В последние месяцы речь идёт о внедрении западных частных военных компаний (ЧВК), которые работают на подрядах военной разведки Британии и США.

Как пытаются "зайти" западные ЧВК в республики СНГ

В Киргизию агрессивно пытаются проникнуть спецслужбы США и Великобритании. Вопреки своим декларативным целям, они ставят не задачи борьбы с терроризмом, а, наоборот, дестабилизацию региона и создание нового антироссийского фронта, полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— Поскольку украинский фронт трещит, то союзники Киева пытаются создать новые очаги на границах с Россией, которые бы дестабилизировали ситуацию на постсоветском пространстве. Речь также идёт о создании межнациональных конфликтов, организации цветных революций и прочих факторах развала соседних государств, — говорит Мендкович.

По информации Life.ru, в декабре посольства и разведка Британии лоббировали работу своих ЧВК на территории стран Средней Азии. Одна из республик отказалась от такого предложения, но контакты продолжаются. То есть по линии диппредставительств Британия пытается добиться официального статуса для этих организаций, возможностей создавать базы и носить оружие. А фактически речь идёт о проникновении в регион специальных служб.

— В Киргизии недавно был принят закон об иноагентах, ограничивающий работу НПО, что вызвало крайне агрессивные угрозы Вашингтона и Лондона. Не исключено, что Лондон готовит ответный удар с использованием своих возможностей. Я считаю, что наиболее вероятный сценарий дестабилизации Киргизии как раз связан с попыткой вызвать недовольство среди бизнеса и населения республики, — напоминает Никита Мендкович.

За британскими ЧВК всегда стоят военно-разведывательные органы (Defense Intelligence). Фото © Shutterstock / FOTODOM

То есть на Бишкек было оказано большое давление, вынудившее его отказаться от обслуживания карт "Мир". Целью стал ропот трудовых мигрантов, находящихся в России, и местного бизнеса, который рассчитывал на расширение турпотока из нашей страны, в том числе из-за закредитованной гостиничной отрасли, считает эксперт.

Мендкович объясняет, что эти меры провоцируют не только ухудшение отношений с Москвой, но и недовольство внутри республики. Поэтому не стоит исключать попыток в течение весны или осени раскачать ситуацию и попытаться отыграть изменения по ограничению работы иностранных НПО.

— Следует понимать, что за британскими ЧВК будут стоять военно-разведывательные органы. В частности, Defense Intelligence — управление военной разведки Министерства обороны Соединённого Королевства, — говорит Александр Хоффман.

Эксперт приводит в пример самые горячие точки, где могут вспыхнуть новые конфликты в случае, если в регион зайдут западные военные специалисты, чья деятельность будет легализована. Так, в сентябре 2023 года Министерство обороны Соединённого Королевства и их узбекские коллеги подписали соглашение о плане сотрудничества на 2024 год, который включал такие темы, как возможное обострение ситуации в Афганистане, безопасность в Ферганской долине, где границы делят Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

— Ферганская долина представляет своего рода пороховую бочку Центральной Азии, которая при своей детонации будет представлять очень серьёзную угрозу безопасности не только этим странам, но и России в первую очередь. Террористические угрозы, распространение радикальных экстремистских идеологий, миграционные потоки составляют далеко не полный список потенциальной подрывной работы западных ЧВК, — говорит Хоффман.

Западные спецслужбы уже демонстрировали свои способности, отмечает эксперт. В сентябре 2022 года, когда в Самарканде проходил саммит ШОС, "внезапно" начались довольно широкие — по местным масштабам — столкновения между Киргизией и Таджикистаном. И в этот же период произошло обострение в Нагорном Карабахе.

Первой страной, где собиралась работать британская ЧВК, стал Узбекистан, напоминает военный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь). На интернет-ресурсе, где представлена справочная информация об узбекских компаниях, сохранились данные о филиале британской ЧВК G4S в Ташкенте.

Офис британской ЧВК G4S. Фото © Getty Images / Gareth Fuller – PA Images / Contributor

— Собственно, вся эта история началась с планов работы британской ЧВК G4S в Ташкенте. В тот период велась активная вербовка граждан Узбекистана для проведения спецопераций G4S на территории третьих стран "под чужим флагом". Более того, даже после выдворения британской ЧВК из Узбекистана набранные и обученные сотрудники никуда не делись и остались в активе британских кураторов. Вот и подумайте, сколько подобных историй могло остаться без ведома общественности — что в Узбекистане, что в Киргизии, что в Казахстане, — комментирует ситуацию Михаил Звинчук (Рыбарь).

Дочка международной компании G4S располагалась на улице Кадыри в Шайхонтохурском районе. Согласно данным веб-архива, за ЧВК в Ташкенте был закреплён электронный адрес. Сведения о работе филиала лондонской ЧВК подтвердил Александр Хоффман, связавшись с коллегами из Узбекистана.

— Компания GFT Group for Technology — юридический преемник G4S. Сейчас она занимается в основном охранными услугами, системой видеонаблюдения, пожаротушения, пожарной охраны и прочим, переключившись на функции классического ЧОПа. В Узбекистане после ужесточения законодательства работа военизированных компаний запрещена. Однако другие республики более либерально относятся к подобным перспективам. Речь идёт о Казахстане, Таджикистане и Киргизии. Хотя официально ещё ни один западный филиал ЧВК не легализован, — отметил Хоффман.

Авторы Елена Ладилова