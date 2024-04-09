Врач рассказала о деликатной проблеме, которую упражнения Кегеля могут как излечить, так и усугубить
Уролог Нестерова: Упражнения Кегеля могут усугубить ситуацию при недержании мочи
Упражнения Кегеля могут усугубить ситуацию при недержании мочи. Обложка © Freepik
Некоторые женщины сталкиваются с проблемой недержания мочи — нарушения могут возникнуть с возрастом или, например, после тяжёлых родов. Об этом рассказала врач-уролог, научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Нестерова. Врачи делят это заболевание на три основных типа: стрессовое, ургентное (или императивное) и смешанное.
Стрессовое. Появляется при любом повышении внутрибрюшного давления: при кашле, чихании, смехе, занятии спортом. В самых тяжёлых случаях стрессовое недержание мочи может возникать даже при подъёме с кровати. Причины: беременность и роды, лишний вес, образ жизни, связанный с ежедневными тяжёлыми физическими нагрузками и, конечно, возраст.
"Лечение подбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Если мы понимаем, что у пациентки есть физиологический резерв для самостоятельного восстановления, то на первом этапе мы предлагаем консервативное лечение, которое хорошо работает у более молодых женщин", — объяснила собеседница kp.ru.
Варианты лечения:
— Упражнения Кегеля — для укрепления мышц тазового дна. По словам медика, его самостоятельное выполнение не всегда оказывается эффективным, так как женщина порой не понимает, какие мышцы ей необходимо задействовать, а неправильная тренировка может усугубить ситуацию.
— Тренажёры для укрепления мышц тазового дна, которые можно применять и в домашних условиях.
— Физиотерапия, в том числе электромагнитная стимуляция мышц тазового дна.
— В некоторых случаях, особенно в менопаузе, требуется назначение местной эстроген-заместительной терапии, которая может оказаться весьма полезной.
— Бывает, что консервативное лечение недостаточно эффективно, — тогда нужна операция.
Императивное (ургентное) недержание. Это непроизвольное подтекание мочи после резкого нестерпимого позыва. Причины: гиперактивный мочевой пузырь, причины возникновение которого не всегда понятна. Иногда возникает на фоне менопаузы.
Варианты лечения:
— Может помочь местная заместительная гормональная терапия, но могут потребоваться препараты для снятия гиперактивности мочевого пузыря. На этом фоне мочеиспускание становится более редким, а эпизоды недержания уменьшаются или исчезают.
Слинговая операция в этом случае противопоказана и только усугубит ситуацию, именно поэтому важно разделять два этих типа — стрессовое и ургентное.
Смешанное недержание. Это комбинация двух типов у одного и того же пациента. Лечение начинают обычно с поиска причины, вызвавшей императивный компонент, и её устранения.
Ранее гинеколог назвала факторы, "убивающие" женское здоровье. Важно сбалансированно питаться, избегать стрессов, заниматься физкультурой, укреплять иммунитет. К этому добавляется подбор адекватной контрацепции, профилактика заболеваний, передающихся половым путём, и соблюдение правил личной гигиены.