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9 апреля, 15:34

Врач рассказала о деликатной проблеме, которую упражнения Кегеля могут как излечить, так и усугубить

Уролог Нестерова: Упражнения Кегеля могут усугубить ситуацию при недержании мочи

Упражнения Кегеля могут усугубить ситуацию при недержании мочи. Обложка © Freepik

Упражнения Кегеля могут усугубить ситуацию при недержании мочи. Обложка © Freepik

Некоторые женщины сталкиваются с проблемой недержания мочи — нарушения могут возникнуть с возрастом или, например, после тяжёлых родов. Об этом рассказала врач-уролог, научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Нестерова. Врачи делят это заболевание на три основных типа: стрессовое, ургентное (или императивное) и смешанное.

Стрессовое. Появляется при любом повышении внутрибрюшного давления: при кашле, чихании, смехе, занятии спортом. В самых тяжёлых случаях стрессовое недержание мочи может возникать даже при подъёме с кровати. Причины: беременность и роды, лишний вес, образ жизни, связанный с ежедневными тяжёлыми физическими нагрузками и, конечно, возраст.

"Лечение подбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Если мы понимаем, что у пациентки есть физиологический резерв для самостоятельного восстановления, то на первом этапе мы предлагаем консервативное лечение, которое хорошо работает у более молодых женщин", — объяснила собеседница kp.ru.

Варианты лечения:

— Упражнения Кегеля — для укрепления мышц тазового дна. По словам медика, его самостоятельное выполнение не всегда оказывается эффективным, так как женщина порой не понимает, какие мышцы ей необходимо задействовать, а неправильная тренировка может усугубить ситуацию.

— Тренажёры для укрепления мышц тазового дна, которые можно применять и в домашних условиях.

— Физиотерапия, в том числе электромагнитная стимуляция мышц тазового дна.

— В некоторых случаях, особенно в менопаузе, требуется назначение местной эстроген-заместительной терапии, которая может оказаться весьма полезной.

— Бывает, что консервативное лечение недостаточно эффективно, — тогда нужна операция.

Императивное (ургентное) недержание. Это непроизвольное подтекание мочи после резкого нестерпимого позыва. Причины: гиперактивный мочевой пузырь, причины возникновение которого не всегда понятна. Иногда возникает на фоне менопаузы.

Варианты лечения:

— Может помочь местная заместительная гормональная терапия, но могут потребоваться препараты для снятия гиперактивности мочевого пузыря. На этом фоне мочеиспускание становится более редким, а эпизоды недержания уменьшаются или исчезают.

Слинговая операция в этом случае противопоказана и только усугубит ситуацию, именно поэтому важно разделять два этих типа — стрессовое и ургентное.

Смешанное недержание. Это комбинация двух типов у одного и того же пациента. Лечение начинают обычно с поиска причины, вызвавшей императивный компонент, и её устранения.

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Евгения Мосс
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