Психолог объяснила, почему первое свидание в шаурмичной или парке станет последним
Психолог Корнилова призвала не ходить на первое свидание в шаурмичные и пиццерии
Парень передаёт девушке шаурму, но ещё не знает, что это свидание станет последним. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Выбор шаурмичной в качестве места для первого свидания — не лучшая идея, считает психолог Яна Корнилова. Она пояснила, что в этот популярный у россиян фастфуд обычно добавляют жирные соусы и специи, из-за чего после приёма пищи от человека может неприятно пахнуть.
"Свидание с шаурмой выставит вас неряхой и жмотом, который не готов потратиться на любимую... Подумайте, что важнее: шаурма и одиночество или любовь", — сказала эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Кроме того, на первом свидании лучше не идти в заведение, где едят руками, например в пиццерию или бургерную. Дело в том, что на первой встрече люди идеализируют потенциального партнёра, так что пятна от соуса снизят шанс на отношения, объяснила психолог.
Что касается парков, то они лишь отдалят встретившихся друг от друга. По словам Корниловой, у гуляющих не будет возможности сблизиться, поэтому такое свидание "заранее станет последним".
Напомним, шаурма, может, и не подходит для свидания, зато — не самый плохой перекус. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, в это блюдо кладут не самое плохое мясо, а овощи, в том числе капуста и лук, являются источником полезных веществ.