Психолог объяснила, почему первое свидание в шаурмичной или парке станет последним

Выбор шаурмичной в качестве места для первого свидания — не лучшая идея, считает психолог Яна Корнилова. Она пояснила, что в этот популярный у россиян фастфуд обычно добавляют жирные соусы и специи, из-за чего после приёма пищи от человека может неприятно пахнуть.

"Свидание с шаурмой выставит вас неряхой и жмотом, который не готов потратиться на любимую... Подумайте, что важнее: шаурма и одиночество или любовь", — сказала эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Кроме того, на первом свидании лучше не идти в заведение, где едят руками, например в пиццерию или бургерную. Дело в том, что на первой встрече люди идеализируют потенциального партнёра, так что пятна от соуса снизят шанс на отношения, объяснила психолог.

Что касается парков, то они лишь отдалят встретившихся друг от друга. По словам Корниловой, у гуляющих не будет возможности сблизиться, поэтому такое свидание "заранее станет последним".