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9 апреля, 16:00

Умер обаятельный "милиционер с обезьянкой" из "Улицы разбитых фонарей"

"Госцирк": Скончался знаменитый дрессировщик диких животных Андрей Клыков

Андрей Клыков. Фото © circus.ru

Андрей Клыков. Фото © circus.ru

Заслуженный артист РФ, знаменитый дрессировщик диких животных Андрей Клыков умер в возрасте 57 лет. Об утрате сообщила пресс-служба "Госцирка". На арене он блистал с авторским номером "Медведи-акробаты", где умело совместил вольтиж, акробатику и дрессуру. Но широкому зрителю Клыков запомнился по ролям в кино, тоже связанным с цирковым ремеслом. К примеру, в третьем сезоне "Улиц разбитых фонарей", он сыграл милиционера с обезьянкой.

Причины смерти актёра и циркача не сообщаются. Где его похоронят, тоже пока неизвестно.

Андрей Клыков в третьем сезоне "Улиц разбитых фонарей", он сыграл милиционера с обезьянкой. Фото © Kino-teatr.ru

Андрей Клыков в третьем сезоне "Улиц разбитых фонарей", он сыграл милиционера с обезьянкой. Фото © Kino-teatr.ru

"Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании", — говорится в некрологе.

Умер звезда сериала "Молодёжка" Юрий Ваксман
Умер звезда сериала "Молодёжка" Юрий Ваксман

Ранее Life.ru писал, что бывший артист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов умер на 67-м году жизни.

Марина Калегина
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