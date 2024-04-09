Умер обаятельный "милиционер с обезьянкой" из "Улицы разбитых фонарей"
"Госцирк": Скончался знаменитый дрессировщик диких животных Андрей Клыков
Андрей Клыков. Фото © circus.ru
Заслуженный артист РФ, знаменитый дрессировщик диких животных Андрей Клыков умер в возрасте 57 лет. Об утрате сообщила пресс-служба "Госцирка". На арене он блистал с авторским номером "Медведи-акробаты", где умело совместил вольтиж, акробатику и дрессуру. Но широкому зрителю Клыков запомнился по ролям в кино, тоже связанным с цирковым ремеслом. К примеру, в третьем сезоне "Улиц разбитых фонарей", он сыграл милиционера с обезьянкой.
Причины смерти актёра и циркача не сообщаются. Где его похоронят, тоже пока неизвестно.
Андрей Клыков в третьем сезоне "Улиц разбитых фонарей", он сыграл милиционера с обезьянкой. Фото © Kino-teatr.ru
"Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании", — говорится в некрологе.
Ранее Life.ru писал, что бывший артист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов умер на 67-м году жизни.