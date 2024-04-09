Умер обаятельный "милиционер с обезьянкой" из "Улицы разбитых фонарей"

Заслуженный артист РФ, знаменитый дрессировщик диких животных Андрей Клыков умер в возрасте 57 лет. Об утрате сообщила пресс-служба "Госцирка". На арене он блистал с авторским номером "Медведи-акробаты", где умело совместил вольтиж, акробатику и дрессуру. Но широкому зрителю Клыков запомнился по ролям в кино, тоже связанным с цирковым ремеслом. К примеру, в третьем сезоне "Улиц разбитых фонарей", он сыграл милиционера с обезьянкой.