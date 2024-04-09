Минэнерго опровергло фейк западных СМИ о просьбе России к Казахстану по бензину

Россия не обращалась к Казахстану с просьбой начать поставки бензина. Об этом заявили в Минэнерго, опровергнув публикацию западного агентства Reuters.

"Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторного топлива ЕАЭС", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее Reuters со ссылкой на некие источники сообщило, что Москва якобы обратилась к Астане с просьбой заготовить около 100 тысяч тонн бензина на случай дефицита. В Минэнерго пояснили, что Казахстан сам получает бензин из РФ. Объём импорта в 2024 году может достигнуть 285 тысяч тонн даже в условиях запрета на экспорт из России.

"Имеющихся товарных запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей, в том числе с учётом планового роста спроса в весенне-летний период", — указали в министерстве.