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9 апреля, 15:30

Минэнерго опровергло фейк западных СМИ о просьбе России к Казахстану по бензину

Минэнерго опровергло сообщения о просьбе РФ к Казахстану зарезервировать бензин

Россия не обращалась к Казахстану с просьбой начать поставки бензина. Об этом заявили в Минэнерго, опровергнув публикацию западного агентства Reuters.

"Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторного топлива ЕАЭС", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее Reuters со ссылкой на некие источники сообщило, что Москва якобы обратилась к Астане с просьбой заготовить около 100 тысяч тонн бензина на случай дефицита. В Минэнерго пояснили, что Казахстан сам получает бензин из РФ. Объём импорта в 2024 году может достигнуть 285 тысяч тонн даже в условиях запрета на экспорт из России.

"Имеющихся товарных запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей, в том числе с учётом планового роста спроса в весенне-летний период", — указали в министерстве.

Напомним, в феврале Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также были увеличены нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Эти решения призваны поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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