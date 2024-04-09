Учёный раскрыл, с какими заболеваниями нельзя подходить к индукционной плите ближе 50 метров

Индукционные плиты завоёвывают всё большую популярность среди россиян. Такие модели намного удобнее, они не нагреваются и обладают более высоким КПД по сравнению с электрическими варочными панелями. Но есть у них и ряд недостатков, их назвал профессор РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Роман Шамин.

"Начинка" такой плиты — индукционные катушки с медной обмоткой. Когда по виткам катушки проходит ток, образуется высокочастотное магнитное поле. Благодаря ему в металлической посуде образуются вихревые токи. Они, в свою очередь, приводят в движение электроны — в результате вырабатывается тепло. То есть индукционная плита — это, по сути, большой электромагнит", — объяснил учёный в интервью с "Газетой.ru".

По его словам, в связи с этим существует мнение, что такая плита может негативно влиять на здоровье человека. Исследования показали, что уже на расстоянии 30 см от поверхности индукционной плиты уровень электромагнитного излучения равен нулю. Но важно учитывать интенсивность и продолжительность воздействия. Специфика восприятия такого излучения для каждого человека носит индивидуальный характер, но стоять на протяжении двух часов у включённого прибора — не рекомендуется.

"Для определённой категории людей индукционные плиты могут принести не потенциальный, а вполне конкретный вред. Дело в том, что генерируемое поле может влиять на работу вживлённого кардиостимулятора или дефибриллятора. Минимальным безопасным расстоянием до индукционной плиты для людей с таким оборудованием считается 50 см", — заключил учёный.