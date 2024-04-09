Врач рассказала, откуда появляется ушная боль, и почему ветром её надуть нельзя
Медик Фельдбуш: При ушной боли нельзя греть орган слуха и закрывать его ватой
Человек не может получить отит (воспаление среднего уха) из-за ветра. Почему возникает ушная боль и что при ней делать нельзя, объяснила медик Татьяна Фельдбуш.
По словам эксперта, отит развивается вследствие воздействия вирусов и бактерий, однако ветром инфекцию в уши "надуть" нельзя. Чаще всего болячка попадает в среднее ухо из носоглотки при насморке. Медик пояснила, что при ушной боли нельзя капать капли в орган слуха.
"Ушные капли могут окрасить барабанную перепонку, вызвать местную аллергическую реакцию, что затруднит постановку диагноза у врача. При спонтанном разрыве перепонки, что часто встречается при воспалении, капли могут усилить боль, вызвать тошноту, головокружение и даже глухоту", — пояснила Фельдбуш в беседе с ТСН24.
Также эксперт призывает не греть ухо, если чувствуется недомогание. При воспалении расширяются капилляры и усиливается скорость кровотока, а при нагревании эти процессы происходят ещё быстрее. Это может спровоцировать гнойные осложнения, предупредила врач. Вместе с тем нельзя закрывать орган слуха ватой. Мягкий предмет может занести инфекцию — тогда в ухе будут развиваться грибки и другие патогены. При появлении выделений ухо нельзя мочить водой, так как она усугубляет течение наружного и перфоративного отитов, пояснила специалист.
Кроме того, Фельдбуш дала ряд рекомендаций, как помочь себе при ушной боли. В частности, доктор советует принять обезболивающее и в течение суток, не заниматься самолечением, а обратиться к оториноларингологу. В прохладную погоду рекомендуется надевать шапку или меховые наушники, а в тёплую — подбирать комфортную одежду.
А ранее отоларинголог предупредил россиян об опасности чистки ушей ватными палочками. По словам специалиста, у человека может развиться отит.