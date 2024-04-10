Пропал блеск: Россиянкам рассказали, как их бытовые привычки портят украшения

Для того чтобы сохранить ювелирные изделия в идеальном состоянии надолго, важно соблюдать несколько несложных правил. О них читателям Life.ru рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга Sokolov Елена Ракутина. По её словам, а первую очередь рекомендуется снимать украшения во время занятий спортом, посещения бассейна, SPA и при других физических активностях.

Также стоит расставаться с украшениями во время выполнения следующих домашних работ:

Мытьё посуды. Серебро вступает в реакцию с соединениями серы, в результате чего темнеет. Запускают этот механизм влажная среда и нагрев.

Серебро вступает в реакцию с соединениями серы, в результате чего темнеет. Запускают этот механизм влажная среда и нагрев. Использование химических средств. Драгоценные камни могут потерять блеск и изменить цвет при контакте с разного рода чистящими средствами из-за химических реакций с их компонентами и при механическом взаимодействии с абразивными частицами, входящими в состав некоторых чистящих средств.

Драгоценные камни могут потерять блеск и изменить цвет при контакте с разного рода чистящими средствами из-за химических реакций с их компонентами и при механическом взаимодействии с абразивными частицами, входящими в состав некоторых чистящих средств. Активная уборка . Любое неаккуратное движение во время домашних работ может привести к появлению микроцарапин на поверхности драгоценного металла, из-за чего изделие теряет свой блеск. Также важно помнить, что камни могут пострадать при падении или ударе.

. Любое неаккуратное движение во время домашних работ может привести к появлению микроцарапин на поверхности драгоценного металла, из-за чего изделие теряет свой блеск. Также важно помнить, что камни могут пострадать при падении или ударе. Уходовые процедуры. Косметические и парфюмерные средства могут стать причиной образования пятен на украшениях вследствие химических реакций металла с молекулами веществ, входящих в состав уходовой косметики и парфюмерии.

Чтобы продлить жизнь и дольше сохранить блеск и красоту ваших любимых украшений, собеседница Life.ru рекомендует соблюдать простые правила.

После снятия ювелирного изделия его следует протереть специальной салфеткой для ухода за украшениями или салфеткой из микрофибры. Для придания изделию идеального блеска рекомендуется ежемесячно обрабатывать его специальным средством для ухода за изделиями из драгоценных металлов согласно инструкции производителя выбранного продукта. Эксперт Елена Ракутина

Драгоценные камни и вовсе требуют особого отношения. Например, бриллиант может потерять свой блеск из-за жирного или мыльного налёта. Чтобы удалить нежелательный матовый налёт, можно также воспользоваться специальным уходовым набором для украшений. Важно использовать только мягкую щёточку, а затем просушить украшение салфеткой из микрофибры. Эти же методы подходят и для ухода за другими драгоценными и полудрагоценными камнями. Исключение составляют украшения с натуральным жемчугом. В этом случае не стоит использовать никакие химические средства, а лучше обратиться к специалисту.

"Чтобы сохранить красоту ювелирных изделий из серебра и изделий с позолотой, нужно хранить их в сухом и тёмном месте, так как воздействие солнечных лучей и влаги может привести к изменению цвета. А для предотвращения появления заломов и перегибов цепочки и браслеты следует хранить расстёгнутыми в длинных отделениях шкатулок или на весу", — добавила собеседница Life.ru.