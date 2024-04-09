Властям Башкирии пришлось оправдываться за скандал с девочкой по имени Кирилл
В Башкирии опровергли данные о том, что новорождённую девочку назвали Кириллом
Информация о том, что в Уфе новорождённую девочку назвали мужским именем Кирилл, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте Госкомитета Башкирии по делам юстиции.
"Имя Кирилл присвоено ребёнку мужского пола. Некорректные сведения на информационно-аналитическом портале Единого реестра записей актов гражданского состояния отобразились в связи с технической ошибкой при указании пола новорождённого ребёнка", — говорится в сообщении ведомства.
На мужское имя, якобы данное девочке из Уфы, в Минюст пожаловалась первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она попросила ведомство провести проверку этого случая. Свою жалобу парламентарий объяснила тем, что "государство всегда должно стоять на стороне защиты детей".
Ранее Life.ru рассказывал о самых необычных и популярных именах для родившихся в Москве детей в 2023 году. В числе лидеров — Михаил, так назвали 2295 мальчиков, и София — это имя дали 1981 девочке.
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