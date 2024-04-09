Властям Башкирии пришлось оправдываться за скандал с девочкой по имени Кирилл

Информация о том, что в Уфе новорождённую девочку назвали мужским именем Кирилл, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте Госкомитета Башкирии по делам юстиции.

"Имя Кирилл присвоено ребёнку мужского пола. Некорректные сведения на информационно-аналитическом портале Единого реестра записей актов гражданского состояния отобразились в связи с технической ошибкой при указании пола новорождённого ребёнка", — говорится в сообщении ведомства.