Умер нобелевский лауреат Питер Хиггс
Британский учёный-физик, нобелевский лауреат Питер Хиггс умер на 95-м году жизни
Питер Хиггс. Обложка © ТАСС / AP Sean Dempsey
Британский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Эдинбургского университета, профессором которого был учёный.
"Питер Хиггс был выдающейся личностью, по-настоящему одарённым ученым, чьё видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей в будущих поколениях", — отметил директор и вице-канцлер университета сэр Питер Мэтисон.
Причины смерти не называются.
Питер Хиггс обучался в Королевском колледже Лондона. Во время одной из прогулок в горах в районе Эдинбурга он изобрёл механизм Хиггса — теорию, которая описывает, как частицы-переносчики слабого взаимодействия (W- и Z-бозоны) приобретают массу. Работа учёного предсказала существование новой частицы, которая была названа в его честь — бозоном Хиггса. Подтвердить существование этого бозона удалось в 2012 году благодаря исследованиям на Большом адронном коллайдере. В 2013 году Хиггс был удостоен Нобелевской премии по физике вместе с бельгийским учёным Франсуа Англером, чьи работы также предсказывали существование бозона.
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