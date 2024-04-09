Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 17:33

Умер нобелевский лауреат Питер Хиггс

Британский учёный-физик, нобелевский лауреат Питер Хиггс умер на 95-м году жизни

Питер Хиггс. Обложка © ТАСС / AP Sean Dempsey

Питер Хиггс. Обложка © ТАСС / AP Sean Dempsey

Британский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Эдинбургского университета, профессором которого был учёный.

"Питер Хиггс был выдающейся личностью, по-настоящему одарённым ученым, чьё видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей в будущих поколениях", — отметил директор и вице-канцлер университета сэр Питер Мэтисон.

Причины смерти не называются.

Питер Хиггс обучался в Королевском колледже Лондона. Во время одной из прогулок в горах в районе Эдинбурга он изобрёл механизм Хиггса — теорию, которая описывает, как частицы-переносчики слабого взаимодействия (W- и Z-бозоны) приобретают массу. Работа учёного предсказала существование новой частицы, которая была названа в его честь — бозоном Хиггса. Подтвердить существование этого бозона удалось в 2012 году благодаря исследованиям на Большом адронном коллайдере. В 2013 году Хиггс был удостоен Нобелевской премии по физике вместе с бельгийским учёным Франсуа Англером, чьи работы также предсказывали существование бозона.

Скончался советский космонавт Владимир Аксёнов
Скончался советский космонавт Владимир Аксёнов

Ранее Life.ru писал, что скончался лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Ему было 90 лет.

Никита Никонов
  • Новости
  • Новости науки
  • Великобритания
  • Нобелевская премия
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров