Умер нобелевский лауреат Питер Хиггс

"Питер Хиггс был выдающейся личностью, по-настоящему одарённым ученым, чьё видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей в будущих поколениях", — отметил директор и вице-канцлер университета сэр Питер Мэтисон.

Питер Хиггс обучался в Королевском колледже Лондона. Во время одной из прогулок в горах в районе Эдинбурга он изобрёл механизм Хиггса — теорию, которая описывает, как частицы-переносчики слабого взаимодействия (W- и Z-бозоны) приобретают массу. Работа учёного предсказала существование новой частицы, которая была названа в его честь — бозоном Хиггса. Подтвердить существование этого бозона удалось в 2012 году благодаря исследованиям на Большом адронном коллайдере. В 2013 году Хиггс был удостоен Нобелевской премии по физике вместе с бельгийским учёным Франсуа Англером, чьи работы также предсказывали существование бозона.