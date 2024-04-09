"Закройте свой рот": Байден резко отреагировал на критику в свой адрес

Американский лидер Джо Байден во время выступления на центральном вокзале Вашингтона Юнион-Стейшн эмоционально отреагировал на мужчину из толпы. Неизвестный перебил и начал критиковать главу государства, когда тот говорил об инвестициях в детское здравоохранение. Трансляцию выступления вели американские СМИ.

Байден предложил перебившему его мужчине закрыть рот. Видео © YouTube / GOP War Room

"Что ж, я скажу вам следующее: либо вы поднимайтесь и сами выступайте с речью, либо закройте свой рот. Хорошо?" — ответил президент США.