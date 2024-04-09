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9 апреля, 19:32

"Закройте свой рот": Байден резко отреагировал на критику в свой адрес

В США во время выступления Байден предложил закрыть рот мужчине, перебившего его

В США во время выступления Байден предложил закрыть мужчине, перебившего его. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В США во время выступления Байден предложил закрыть мужчине, перебившего его. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американский лидер Джо Байден во время выступления на центральном вокзале Вашингтона Юнион-Стейшн эмоционально отреагировал на мужчину из толпы. Неизвестный перебил и начал критиковать главу государства, когда тот говорил об инвестициях в детское здравоохранение. Трансляцию выступления вели американские СМИ.

Байден предложил перебившему его мужчине закрыть рот. Видео © YouTube / GOP War Room

"Что ж, я скажу вам следующее: либо вы поднимайтесь и сами выступайте с речью, либо закройте свой рот. Хорошо?" — ответил президент США.

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Ранее Джо Байден публично поцеловал премьера Италии. Судя по видео, глава правительства европейского государства не смутилась.Тем временем пользователи социальной сети X уже назвали такие поцелуи "новым дипломатическим трендом".

Евгения Мосс
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