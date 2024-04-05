"Я — Джо Байденопулос": Байден назвался греком и попался на нелепом подражании Путину Байден во время выступления в День независимости Греции сказал, что он грек 5 апреля, 07:35 Джо Байден. Обложка © Х / The White House

Президент США Джо Байден неожиданно признался, что он грек. Глава государства поздравлял Грецию с Днём независимости и в своём выступлении похвастался даже своим "греческим" прозвищем.

Джо Байден. Обложка © Х / The White House

"У меня тесные отношения с сообществом греко-американцев. <…> Вот почему мне дали прозвище, которым я очень горжусь. Я — Джо Байденопулос", — сказал Байден.

Он также уверенно заявил, что греки в США обязательно поддержат его кандидатуру на президентских выборах. Также в своей речи Байден успел забыть слова и попросил отмотать текст на телесуфлёре назад, но его старческая забывчивость уже никого не удивляет, и аудитория терпеливо дождалась, когда политик сориентируется в пространстве.

Пользователи в Сети решили, что Байден просто копирует президента РФ Владимира Путина, который в 2022 году произнёс: "Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин". Так российский лидер подчеркнул свою принадлежность к многонациональному народу нашей страны, комментируя подвиг в зоне СВО уроженца Дагестана Нурмагомеда Гаджимагомедова, который последней гранатой подорвал себя и пытавшихся захватить его бойцов ВСУ.

Однако в случае с Байденом вышло неловко, слова американского лидера показались самим грекам неуместными, а его шутка про "Байденопулоса" вовсе прозвучала как издевательство.

Ранее бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что глава Соединённых Штатов Джо Байден выступает на публике под воздействием стимуляторов. По его словам, именно этим объясняются его странные шутки и забывчивость.

Авторы Татьяна Миссуми