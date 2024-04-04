Американская журналистка выдала секрет Байдена
Журналистка Стил ESPN признала, что её интервью с Байденом было срежиссированно
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Экс-телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил призналась, что её интервью с хозяином Белого дома Джо Баденом в марте 2021 года было полностью срежиссировано. В беседе с Fox News, она рассказала, что беседа множество раз прорабатывалась и ей было запрещено отклоняться от сценария.
"Мне сказали: "Ты произнесёшь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария", — призналась журналистка.
Стил рассказала, что каждый заданный Байдену вопрос был написан редакторами. Именно поэтому журналистка была вынуждена отказаться от своего собственного сценария интервью с президентом. В целом своё краткосрочное общение с американским лидером она охарактеризовала как "душераздирающее".
Байден неоднократно попадал в поле зрения журналистов со шпаргалками с заранее подготовленными ответами. Судя по всему, его окружение переживает за то, что действующий американский лидер может наговорить лишнего. Например недавно Байден решил сам ответить на вопросы корреспондентов, но его помощники испугались не на шутку: они оттеснили прессу, яростно размахивая руками. Кстати, состояние самого президента США в последние месяцы вызывает вопросы у общественности и не случайно. Ранее медики дали негативный прогноз здоровья Байдена, чьи симптомы указывают на прогрессирующее нейродегенеративное заболевание.