Американская журналистка выдала секрет Байдена

Экс-телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил призналась, что её интервью с хозяином Белого дома Джо Баденом в марте 2021 года было полностью срежиссировано. В беседе с Fox News, она рассказала, что беседа множество раз прорабатывалась и ей было запрещено отклоняться от сценария.

"Мне сказали: "Ты произнесёшь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария", — призналась журналистка.