Названа причина смерти обаятельного "милиционера с обезьянкой" из "Улиц разбитых фонарей"

Стала известна причина смерти 57-летнего актёра из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрея Клыкова. Как пишет ИА "Регнум" со ссылкой на свой источник, артист долгое время боролся с онкологией.

В полицию о гибели Клыкова сообщила его мать. Она рассказала, что утром зашла в комнату к сыну и поняла, что тот не подаёт признаков жизни.

"При жизни умерший страдал онкологией и имел в анамнезе хронические заболевания", — рассказал собеседник агентства.