Названа причина смерти обаятельного "милиционера с обезьянкой" из "Улиц разбитых фонарей"
Regnum: Причиной смерти актёра и дрессировщика Клыкова стала онкология
Андрей Клыков. Обложка © VK / "Цирк - Аливрувер" Клыковых - Филатовых
Стала известна причина смерти 57-летнего актёра из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрея Клыкова. Как пишет ИА "Регнум" со ссылкой на свой источник, артист долгое время боролся с онкологией.
В полицию о гибели Клыкова сообщила его мать. Она рассказала, что утром зашла в комнату к сыну и поняла, что тот не подаёт признаков жизни.
"При жизни умерший страдал онкологией и имел в анамнезе хронические заболевания", — рассказал собеседник агентства.
О смерти актёра и знаменитого дрессировщика диких животных Андрея Клыкова стало известно вечером во вторник, 9 апреля. На арене артист блистал с авторским номером "Медведи-акробаты", где умело совместил вольтиж, акробатику и дрессуру. Но широкому зрителю Клыков запомнился по ролям в кино, тоже связанным с цирковым ремеслом. К примеру, в третьем сезоне "Улиц разбитых фонарей" он сыграл милиционера с обезьянкой.