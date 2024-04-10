Названо главное отличие аллергического насморка от простудного

Аллергический насморк можно отличить от простудного по некоторым характеристикам. О них NEWS.ru рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

По его словам, при ОРВИ насморк начинается с водянистых выделений, потом они сменяются на прозрачные (серозные) и перерастают в гнойные.

Что касается аллергического насморка, ему зачастую сопутствует конъюнктивит. Выделения из носа провоцирует аллерген вроде пыльцы или цветущих растений. Врач, помимо прочего, уточнил, что тополиный пух не вызывает аллергию, как многие считают. Он хорошо адсорбирует пыльцу и распространяет её.

"Вопреки распространённому мнению, пух тополей не аллергичен, но он отлично адсорбирует пыльцу других цветущих растений и распространяет её, поэтому многие чувствуют дискомфорт или болеют поллинозом именно в период цветения тополей", — сообщил Ионов.