"Это скандал": Крупнейшая партия Швейцарии требует выхода страны из Совета Европы

Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте — "Демократический союз центра" (UDC) — требует от властей страны выхода из Совета Европы (СЕ). Как говорится в пресс-релизе этой политической фракции, это случилось после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оштрафовал Берн за нарушение своих экологических обязательств.

"Решение Европейского суда по правам человека — это скандал", — говорится в документе.

Представители UDC заявили, что в европейских судах, судя по всему, господствуют идеология и отрицание реальности. Члены данной фракции напомнили, что роль судов состоит в обеспечении соблюдения законов, а не в "играх в политику". Помимо того, в сообщении говорится о том, что страсбургские судьи даже не учли тот факт, что Швейцария является образцовой в плане снижения выбросов углекислого газа.

"UDC решительно осуждает это вмешательство иностранных судей и требует выхода Швейцарии из Совета Европы", — сказано в пресс-релизе.