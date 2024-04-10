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9 апреля, 22:05

"Это скандал": Крупнейшая партия Швейцарии требует выхода страны из Совета Европы

Крупнейшая партия Швейцарии призвала власти страны выйти из СЕ после решения ЕСПЧ

Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте — "Демократический союз центра" (UDC) — требует от властей страны выхода из Совета Европы (СЕ). Как говорится в пресс-релизе этой политической фракции, это случилось после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оштрафовал Берн за нарушение своих экологических обязательств.

"Решение Европейского суда по правам человека — это скандал", — говорится в документе.

Представители UDC заявили, что в европейских судах, судя по всему, господствуют идеология и отрицание реальности. Члены данной фракции напомнили, что роль судов состоит в обеспечении соблюдения законов, а не в "играх в политику". Помимо того, в сообщении говорится о том, что страсбургские судьи даже не учли тот факт, что Швейцария является образцовой в плане снижения выбросов углекислого газа.

"UDC решительно осуждает это вмешательство иностранных судей и требует выхода Швейцарии из Совета Европы", — сказано в пресс-релизе.

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Ранее Life.ru писал, что о выходе из ЕСПЧ задумались и в Великобритании. Так, недавно глава британского кабинета министров Риши Сунак заявил, что Соединённое Королевство может выйти из состава Европейского суда по правам человека для прекращения нелегальной миграции.

Обложка ©

Pixabay / Sonyuser

Алексей Соловьёв
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