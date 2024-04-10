Лукашенко уволил замглавы Администрации Президента Белоруссии
В Белоруссии уволили замглавы Администрации Президента Игоря Луцкого
Бывший заместитель главы администрации президента Белоруссии Игорь Луцкий. Обложка © ТАСС / БелТА / Максим Гучек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об увольнении одного из заместителей руководителя своей администрации. Как следует из документа, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, речь идёт об Игоре Луцком.
В документе говорится, что чиновника освободили от занимаемой им должности в соответствии со статьёй 84 конституции Республики Беларусь. Стоит отметить, что она определяет полномочия главы государства. Также подчёркивается, что о причинах увольнения информации нет.
Ранее Life.ru писал, что Лукашенко недавно раскритиковал Военно-промышленный комплекс (ВПК) Белоруссии и заявил, что тот пока работает слабо. Политик пообещал проверить результаты работы ВПК и военных на полигонах в ближайшее время.