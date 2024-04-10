В России начнут блокировать продажу некачественных продуктов на кассах

Россельхознадзору в скором времени могут дать возможность автоматически блокировать продажу некачественных продуктов прямо в магазине. Как пишет газета "Известия", в случае реализации этой инициативы будет невозможно пробить на кассе продукцию, состав которой, например, не соответствует заявленным на упаковке свойствам.

Журналисты сообщают, что поручение проработать такой механизм в срок до третьего квартала текущего года получили Россельхознадзор, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Соответствующее решение было принято на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В Минпромторге пояснили изданию, что механизм блокировки нелегальной продукции на кассе позволяет минимизировать риски приобретения такой продукции и представляет собой инструмент для надзорных органов, который позволяет им оперативно реагировать на выявленные нарушения.

Чтобы реализовать это поручение, ведомствам придётся интегрировать для оперативного взаимодействия систему Россельхознадзора "Меркурий" и "Честный знак" от ЦРПТ. Впоследствии информация из этих баз данных будет сверяться, после чего, если речь зайдёт о фальсификате, надзорный орган запустит проверку, в рамках которой сможет заблокировать продажу подобных товаров в рознице.