Россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин перед майскими праздниками

В преддверии начала дачного сезона увеличится спрос на бензин, что вызовет незначительное повышение цен на топливо. Об этом предупредила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

"Через три недели начинается дачный сезон, автомобилисты отправятся на приусадебные участки и в отпуска. Спрос на бензин будет увеличен в разы, и АЗС не упустят возможности заработать и поднять цены на стеле", — пояснила Бунина.

Она подчеркнула, что на бирже уже несколько дней наблюдается снижение цен на нефтепродукты, однако потребитель этого не ощущает, так как речь идёт о стандартных рыночных колебаниях, не влияющих на формирование стоимости бензина на заправках. Таким образом к майским праздникам ожидается рост стоимости бензина на 0,5%.