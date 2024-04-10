Британия перебросила в Румынию истребители для слежки за российскими военными самолётами

Для участия в ротационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства вблизи черноморского побережья, которая проводится в Румынии совместно с партнёрами по Североатлантическому альянсу с 2014 года, Великобритания перекинула туда шесть своих истребителей Eurofighter Typhoon. Информация об этом была приведена в сообщении Королевских ВВС.

Сообщается, что эти боевые машины будут базироваться на авиабазе Михаил Когэлничану под городом Констанца, откуда и будут вылетать на патрулирование до августа текущего года. В сообщении говорится, что для обслуживания авиагруппы, которая должна будет находиться в постоянной готовности для перехвата приближающихся к воздушному пространству НАТО российских самолётов, было направлено в Румынию 200 военнослужащих.