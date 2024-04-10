Победа Петера Пеллегрини на выборах президента Словакии стала серьёзным ударом для киевского режима и так называемых западных партнёров Незалежной. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Al Khaleej.

"У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе: Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента Словакии. <…> Таким образом, Брюссель, Вашингтон и Киев получили новый удар", — указано в материале.

Издание подчёркивает, что это событие ознаменовало собой новый сдвиг в Европе. Автор статьи утверждает, что, несмотря на серьёзные ограничения в полномочиях словацкого президента, он является Верховным главнокомандующим вооружённых сил страны, может назначать судей и ратифицировать международные соглашения. Стоит отметить, что президент этого европейского государства также имеет право вето, которое он может наложить на принятые парламентом нормативно-правовые акты.

В материале также напомнили о том, что Пеллегрини сразу же после избрания чётко определил свою политическую программу, которую можно охарактеризовать как объявление его приверженности к миру. Он сразу же заявил, что не позволит отправить армию своей страны в зону украинского конфликта, и выразил обеспокоенность в связи с тем, что перекачка киевского режима вооружениями может привести к катастрофе.

"С избранием Пеллегрини, нового российского союзника, Украина потеряла своего важного сторонника", — пишут арабские журналисты.