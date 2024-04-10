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10 апреля, 05:21

Кисида преподнёс Байдену плюшевые фигурки героев игры Super Mario

Фото © X / 岸田文雄

Фото © X / 岸田文雄

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время государственного визита в США преподнёс американскому лидеру Джо Байдену мерч от компании Nintendo с плюшевыми фигурками, чашками и тарелками с изображениями главных героев знаменитой игры Super Mario.

Согласно пресс-релизу японского МИД, Кисида подарил коллеге пару лаковых кофейных чашек и ручку "вадзима-нури" из префектуры Исикава, набор кофе в зёрнах из этого же региона. Байден получил фигурки братьев Марио и Луиджи, принцессы Пич и динозаврика Ёсси. Но и это не всё: президент США теперь обладатель набора керамических тарелок и чашек, жёлтой футболки и набора сумок с изображениями героев игры.

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Ранее Байден попал в неловкую ситуацию на публике из-за подарка. Хозяин Белого дома не смог без посторонней помощи надеть футболку, подаренную ему на мероприятии автомобильного профсоюза в штате Иллинойс.

Андрей Бражников
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