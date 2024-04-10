Кисида преподнёс Байдену плюшевые фигурки героев игры Super Mario

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время государственного визита в США преподнёс американскому лидеру Джо Байдену мерч от компании Nintendo с плюшевыми фигурками, чашками и тарелками с изображениями главных героев знаменитой игры Super Mario.

Согласно пресс-релизу японского МИД, Кисида подарил коллеге пару лаковых кофейных чашек и ручку "вадзима-нури" из префектуры Исикава, набор кофе в зёрнах из этого же региона. Байден получил фигурки братьев Марио и Луиджи, принцессы Пич и динозаврика Ёсси. Но и это не всё: президент США теперь обладатель набора керамических тарелок и чашек, жёлтой футболки и набора сумок с изображениями героев игры.