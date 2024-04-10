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10 апреля, 06:19

В Севастополе звучит воздушная тревога, морской и наземный транспорт остановили

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор города Михаил Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу, опубликовав соответствующую памятку.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © Telegram / razvozhaev

Морской и наземный транспорт в городе временно остановили, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Причины не уточняются.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили пять украинских дронов над территорией Брянской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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