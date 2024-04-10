В Севастополе звучит воздушная тревога, морской и наземный транспорт остановили

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор города Михаил Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу, опубликовав соответствующую памятку.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © Telegram / razvozhaev

Морской и наземный транспорт в городе временно остановили, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Причины не уточняются.