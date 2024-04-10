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10 апреля, 06:39
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Крымский мост перекрыли и призвали водителей не паниковать

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли, водителей призвали не паниковать. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Крыма.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — информирует оперштаб. Там отметили, что находящимся на мосту и в зоне досмотра рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Тем временем в Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор города Михаил Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу, опубликовав соответствующую памятку.

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Крымский мост. Фото © t.me / Аксёнов Z 82

Андрей Бражников
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