Крымский мост перекрыли и призвали водителей не паниковать
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли, водителей призвали не паниковать. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Крыма.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — информирует оперштаб. Там отметили, что находящимся на мосту и в зоне досмотра рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Тем временем в Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор города Михаил Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу, опубликовав соответствующую памятку.
Крымский мост. Фото © t.me / Аксёнов Z 82