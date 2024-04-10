Крымский мост перекрыли и призвали водителей не паниковать

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли, водителей призвали не паниковать. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Крыма.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — информирует оперштаб. Там отметили, что находящимся на мосту и в зоне досмотра рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.