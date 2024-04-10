Жителей Таганрога экстренно призвали укрыться в подвалах из-за атаки БПЛА
В Таганроге объявили воздушную тревогу из-за атаки БПЛА
Жителей Таганрога Ростовской области призвали спуститься в укрытия в связи с угрозой атаки БПЛА. Экстренное предупреждение разместил у себя в телеграм-канале глава администрации города Андрей Фатеев.
"Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", — рекомендовал градоначальник.
Тем временем в Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор города Михаил Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу, опубликовав соответствующую памятку.
Правительство Ростовской области