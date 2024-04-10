Жителей Таганрога экстренно призвали укрыться в подвалах из-за атаки БПЛА

Жителей Таганрога Ростовской области призвали спуститься в укрытия в связи с угрозой атаки БПЛА. Экстренное предупреждение разместил у себя в телеграм-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

"Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", — рекомендовал градоначальник.