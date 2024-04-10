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10 апреля, 07:00

Жителей Таганрога экстренно призвали укрыться в подвалах из-за атаки БПЛА

В Таганроге объявили воздушную тревогу из-за атаки БПЛА

Жителей Таганрога Ростовской области призвали спуститься в укрытия в связи с угрозой атаки БПЛА. Экстренное предупреждение разместил у себя в телеграм-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

"Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол",  рекомендовал градоначальник.

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Тем временем в Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор города Михаил Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу, опубликовав соответствующую памятку.

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Андрей Бражников
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