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10 апреля, 07:35

"Это её не красит": Башкан Гагаузии раскритиковала Санду за публичные нападки

Глава Гагаузии Гуцул: Постоянные оскорбления в мой адрес не красят Санду

Президент Молдавии Майя Санду (справа) и башкан Гагаузии Евгения Гуцул (слева). Фото © ТАСС / ERA / DUMITRU DORU

Президент Молдавии Майя Санду (справа) и башкан Гагаузии Евгения Гуцул (слева). Фото © ТАСС / ERA / DUMITRU DORU

Оскорбления, которые позволяет себе президент Молдавии Майя Санду в адрес руководителя Гагаузии Евгении Гуцул, не красят Кишинёв. Такое заявление сделала лидер автономии в беседе с представителями СМИ.

"Выходить постоянно на каждом телевидении, говорить, что башкан (высшее должностное лицо Гагаузии. — Прим. Life.ru) такая и из такой команды она баллотировалась и так далее, — это всё не красит как президента Республики Молдова", подчеркнула Гуцул в разговоре с РИА "Новости".

Собеседница агентства добавила, что оскорбительные заявления в её адрес от Санду звучат на постоянной основе. По её мнению, президент Молдавии позволяет себе неподобающее поведение, прикрываясь своим постом.

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Ранее Гуцул сказала, что если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии, введя армию, то Гагаузия запросит помощи у других государств, в частности у России. Политик напомнила о словах главы РФ Владимира Путина, который в марте заявил о том, что автономия всегда может рассчитывать на российскую поддержку.

Юрий Лысенко
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