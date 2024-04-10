"Это её не красит": Башкан Гагаузии раскритиковала Санду за публичные нападки
Глава Гагаузии Гуцул: Постоянные оскорбления в мой адрес не красят Санду
Президент Молдавии Майя Санду (справа) и башкан Гагаузии Евгения Гуцул (слева). Фото © ТАСС / ERA / DUMITRU DORU
Оскорбления, которые позволяет себе президент Молдавии Майя Санду в адрес руководителя Гагаузии Евгении Гуцул, не красят Кишинёв. Такое заявление сделала лидер автономии в беседе с представителями СМИ.
"Выходить постоянно на каждом телевидении, говорить, что башкан (высшее должностное лицо Гагаузии. — Прим. Life.ru) такая и из такой команды она баллотировалась и так далее, — это всё не красит как президента Республики Молдова", — подчеркнула Гуцул в разговоре с РИА "Новости".
Собеседница агентства добавила, что оскорбительные заявления в её адрес от Санду звучат на постоянной основе. По её мнению, президент Молдавии позволяет себе неподобающее поведение, прикрываясь своим постом.
Ранее Гуцул сказала, что если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии, введя армию, то Гагаузия запросит помощи у других государств, в частности у России. Политик напомнила о словах главы РФ Владимира Путина, который в марте заявил о том, что автономия всегда может рассчитывать на российскую поддержку.