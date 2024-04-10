"Это её не красит": Башкан Гагаузии раскритиковала Санду за публичные нападки

Оскорбления, которые позволяет себе президент Молдавии Майя Санду в адрес руководителя Гагаузии Евгении Гуцул, не красят Кишинёв. Такое заявление сделала лидер автономии в беседе с представителями СМИ.

"Выходить постоянно на каждом телевидении, говорить, что башкан (высшее должностное лицо Гагаузии. — Прим. Life.ru) такая и из такой команды она баллотировалась и так далее, — это всё не красит как президента Республики Молдова", — подчеркнула Гуцул в разговоре с РИА "Новости".

Собеседница агентства добавила, что оскорбительные заявления в её адрес от Санду звучат на постоянной основе. По её мнению, президент Молдавии позволяет себе неподобающее поведение, прикрываясь своим постом.