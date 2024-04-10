Рецидивист пытался вломиться в серверную Обуховского моста в Петербурге
SHOT: Пьяный мужчина пытался попасть в серверную Обуховского моста в Петербурге
Задержанный за попытку вломиться в серверную Обуховского моста Альберт К. Обложка © VK / Альберт К.
В Санкт-Петербурге задержали рецидивиста, пытавшегося проникнуть в помещение Большого Обуховского моста, где находятся сервера, позапрошлой ночью. Об этом пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, 31-летний Альберт К. около 02:00 подошёл к одному из административных зданий на Октябрьской набережной, в котором оборудована серверная, и попытался попасть внутрь. При этом о скрытности своего предприятия мужчина не заботился: он громко кричал, пытался выбить дверь ногами и требовал ему открыть.
Нарушителя спокойствия быстро задержала охрана, выяснилось, что тот нетрезв. К месту вызвали полицию, которая и забрала нарушителя с собой. Правоохранители выясняют, что за неотложное дело было у любителя спиртного и прогулок за полночь. Выяснилось, что у мужчины есть две судимости за кражу.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как другой перебравший гражданин устроил погром в подмосковном ресторане быстрого питания "Бургер Кинг". Мужчина хотел заказать себе поесть и очень расстроился, когда у него это не вышло. Он начал крушить в заведении всё, до чего дошли руки, заодно осыпая угрозами персонал. Его угомонила прибывшая на место полиция.