Рецидивист пытался вломиться в серверную Обуховского моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали рецидивиста, пытавшегося проникнуть в помещение Большого Обуховского моста, где находятся сервера, позапрошлой ночью. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, 31-летний Альберт К. около 02:00 подошёл к одному из административных зданий на Октябрьской набережной, в котором оборудована серверная, и попытался попасть внутрь. При этом о скрытности своего предприятия мужчина не заботился: он громко кричал, пытался выбить дверь ногами и требовал ему открыть.

Нарушителя спокойствия быстро задержала охрана, выяснилось, что тот нетрезв. К месту вызвали полицию, которая и забрала нарушителя с собой. Правоохранители выясняют, что за неотложное дело было у любителя спиртного и прогулок за полночь. Выяснилось, что у мужчины есть две судимости за кражу.