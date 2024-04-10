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10 апреля, 08:17

Премьера фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" собрала полный зал в Риме

Показ документального фильма RT Documentary "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" собрал полный зал во время премьеры в Риме. Как рассказала режиссёр и продюсер ленты Татьяна Борщ, зрителям пришлось стоять даже в проходах.

"Зал был полный, там люди стояли даже в проходах... Один мужчина сказал мне: "Благодарю за фильм". И добавил: "Мне бы очень хотелось, и всем нам бы очень хотелось, чтобы вы продолжили свою работу, потому что ваш фильм называется "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" и мы бы очень хотели знать, что будет с Донбассом завтра",  поделилась Борщ в разговоре с RT.

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Документальный фильм LIFE doc про ЮАР показали в музее Жукова под Калугой

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RT

Юрий Лысенко
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