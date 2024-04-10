Премьера фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" собрала полный зал в Риме
Показ документального фильма RT Documentary "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" собрал полный зал во время премьеры в Риме. Как рассказала режиссёр и продюсер ленты Татьяна Борщ, зрителям пришлось стоять даже в проходах.
"Зал был полный, там люди стояли даже в проходах... Один мужчина сказал мне: "Благодарю за фильм". И добавил: "Мне бы очень хотелось, и всем нам бы очень хотелось, чтобы вы продолжили свою работу, потому что ваш фильм называется "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" и мы бы очень хотели знать, что будет с Донбассом завтра", — поделилась Борщ в разговоре с RT.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в кинозале Музея Москвы провели специальный показ документального сериала "Нефть", повествующего о том влиянии, которое это минеральное вещество оказывает на происходящие в мире процессы и жизнь каждого из нас. Мероприятие посетили государственные деятели, продюсеры, писатели и журналисты. Автор идеи сериала Марина Юденич, говоря о чёрном золоте, сказала, что нефть — это "практически сакральная субстанция", которую люди до сих пор не познали.