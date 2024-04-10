Премьера фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" собрала полный зал в Риме

"Зал был полный, там люди стояли даже в проходах... Один мужчина сказал мне: "Благодарю за фильм". И добавил: "Мне бы очень хотелось, и всем нам бы очень хотелось, чтобы вы продолжили свою работу, потому что ваш фильм называется "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" и мы бы очень хотели знать, что будет с Донбассом завтра", — поделилась Борщ в разговоре с RT.