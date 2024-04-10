Против феминистки Залины Маршенкуловой возбудили дело об оправданиях терроризма
Российская феминистка Залина Маршенкулова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mayachok_antihrista
Известную феминистку, журналистку и блогершу Залину Маршенкулову обвинили в публичных оправданиях терроризма. По данным SHOT, полиция обратила внимание на её высказывания в телеграмме, в которых она оправдывала убийство военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин).
Против Маршенкуловой возбудили дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", ей грозит до семи лет тюрьмы. В ближайшее время будет принято решение об избрании ей меры пресечения. Сама Маршенкулова покинула Россию после начала специлаьной военной операции и уехала в Грузию. Её планируют арестовать заочно.
Напомним, 2 апреля 2023 года в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где в тот момент проходил творческий вечер Владлена Татарского, произошёл взрыв. Сам военкор погиб, несколько посетителей пострадали. Виновницей трагедии оказалась та самая Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба.
* Внесена в список террористов и экстремистов.