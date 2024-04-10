Против феминистки Залины Маршенкуловой возбудили дело об оправданиях терроризма

Известную феминистку, журналистку и блогершу Залину Маршенкулову обвинили в публичных оправданиях терроризма. По данным SHOT , полиция обратила внимание на её высказывания в телеграмме, в которых она оправдывала убийство военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин).

Против Маршенкуловой возбудили дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", ей грозит до семи лет тюрьмы. В ближайшее время будет принято решение об избрании ей меры пресечения. Сама Маршенкулова покинула Россию после начала специлаьной военной операции и уехала в Грузию. Её планируют арестовать заочно.