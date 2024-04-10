Пистолет-пулемёт ПП-2000 прошёл краш-тест с грязью, водой и 410 выстрелами подряд

Пистолет-пулемёт ПП-2000 разработки Конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы") прошёл тест с грязью и успешно выдержал непрерывный огонь 410 выстрелами. Результаты испытаний в рамках проекта "Ростеха" "Наш краш" опубликованы в telegram-канале госкорпорации.

ПП-2000 прошёл тест с грязью и выдержал непрерывный огонь 410 патронами. Видео © Телеграм / "Ростех"

На кадрах видно, что в рамках тестов пистолет-пулемёт многократно втаптывали в грязь с помощью внедорожника и несколько раз погружали в воду, после чего вели прицельный огонь по целям. Несмотря на такие манипуляции, оружие успешно поразило мишени на заявленных дистанциях. Затем из пистолета-пулемёта непрерывно расстреляли 410 патронов: 19 стандартных магазинов по 20 патронов и финальный, увеличенного объёма на 30 патронов. К слову, в нормальных условиях оружие требует охлаждения через каждые 120 выстрелов, однако по ТТХ рассчитано на непрерывный огонь 160 патронами.

"Обычно военнослужащий не имеет такого количества боеприпасов при себе в готовом виде. Поэтому всё равно нужно переснаряжать магазины, откуда-то брать патроны — за это время образец остывает, и можно продолжать", — рассказал по итогам краш-тестов ведущий конструктор филиала КБП — ЦКИБ спортивно-охотничьего ружья (СОО) Андрей Савенков.

ПП-2000 является одним из самых лёгких в мире — всего 1,4 кг без магазина и приклада. У него есть и другие особенности. Его запасной магазин можно использовать в качестве плечевого упора. Рукоятка затвора и кнопка защёлки магазина могут быть переустановлены на любую сторону, что позволяет комфортно применять пистолет-пулемёт как правше, так и левше.