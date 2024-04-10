Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 09:13

Под Москвой задержали "горячую вахтёршу", которая соблазнила школьника и заставила потрогать свою грудь

SHOT: Сотрудницу подмосковной школы задержали за совращение подростка

В Подмосковье задержали школьную охранницу, которая соблазнила ученика и заставила потрогать свою грудь. По данным SHOT, скандал разразился в городе Лосино-Петровском, когда переписку 14-летнего подростка с 43-летней вахтёршей случайно увидела его мать и обратилась в полицию.

Переписку 14-летнего подростка с 43-летней вахтёршей случайно увидела его мать и обратилась в полицию. Фото © SHOT

Переписку 14-летнего подростка с 43-летней вахтёршей случайно увидела его мать и обратилась в полицию. Фото © SHOT

Сам школьник рассказал, что в феврале этого года познакомился с извращенкой прямо в стенах своей школы. Сперва они просто болтали, потом обменялись телефонами, затем общение перетекло в соцсети. Как утверждает сам подросток, он неоднократно просил взрослую подругу скинуть ему откровенные фото и видео, что та делала безотказно. Но секстингом — интимной перепиской — дело не ограничилось. Парочка провела свидание на квартире у знакомого, где вахтёрша взяла руку школьника и потрогала ею себя за грудь.

Женщину задержали, она во всём призналась. В школе "горячая вахтёрша" больше не работает, и теперь за "интернет-роман" с несовершеннолетним ей грозит реальный срок.

"Нужна помощь психолога": Мальчик, которого соблазнила учительница из Ленобласти, не ходит в школу
"Нужна помощь психолога": Мальчик, которого соблазнила учительница из Ленобласти, не ходит в школу

Напомним, что в Ленобласти на 25-летнюю учительницу начальных классов возбудили уголовное дело за приставания к 11-летнему ученику. Педагог оставляла его после уроков, гладила по интимным местам через одежду, целовала в губы, давала потрогать грудь, а также научила обмениваться нюдсами в соцсетях.

Обложка ©

"Очень плохая училка", режиссёр Джейк Кэздан, сценаристы Джин Ступницки, Ли Айзенберг / Kinopoisk

Марина Калегина
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров