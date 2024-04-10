Под Москвой задержали "горячую вахтёршу", которая соблазнила школьника и заставила потрогать свою грудь
SHOT: Сотрудницу подмосковной школы задержали за совращение подростка
В Подмосковье задержали школьную охранницу, которая соблазнила ученика и заставила потрогать свою грудь. По данным SHOT, скандал разразился в городе Лосино-Петровском, когда переписку 14-летнего подростка с 43-летней вахтёршей случайно увидела его мать и обратилась в полицию.
Переписку 14-летнего подростка с 43-летней вахтёршей случайно увидела его мать и обратилась в полицию. Фото © SHOT
Сам школьник рассказал, что в феврале этого года познакомился с извращенкой прямо в стенах своей школы. Сперва они просто болтали, потом обменялись телефонами, затем общение перетекло в соцсети. Как утверждает сам подросток, он неоднократно просил взрослую подругу скинуть ему откровенные фото и видео, что та делала безотказно. Но секстингом — интимной перепиской — дело не ограничилось. Парочка провела свидание на квартире у знакомого, где вахтёрша взяла руку школьника и потрогала ею себя за грудь.
Женщину задержали, она во всём призналась. В школе "горячая вахтёрша" больше не работает, и теперь за "интернет-роман" с несовершеннолетним ей грозит реальный срок.
Напомним, что в Ленобласти на 25-летнюю учительницу начальных классов возбудили уголовное дело за приставания к 11-летнему ученику. Педагог оставляла его после уроков, гладила по интимным местам через одежду, целовала в губы, давала потрогать грудь, а также научила обмениваться нюдсами в соцсетях.
"Очень плохая училка", режиссёр Джейк Кэздан, сценаристы Джин Ступницки, Ли Айзенберг / Kinopoisk