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Российский вертолёт Ми-24 разбился над Чёрным морем, Минобороны назвало причину

Минобороны РФ: Ми-24 потерпел крушение в ходе планового полёта над Чёрным морем

10 апреля, 09:44
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Ми-24 потерпел крушение над Чёрным морем. Обложка © Станислав Красильников / ТАСС

Ми-24 потерпел крушение над Чёрным морем. Обложка © Станислав Красильников / ТАСС

Российский вертолёт Ми-24 рухнул около западного побережья Крыма, выполняя плановый полёт над Чёрным морем. По предварительной информации, к крушению привёл отказ бортовой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

"10 апреля 2024 года около 06:00 (по Москве) при выполнении планового полёта над акваторией Чёрного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолёт Ми-24", уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в аэропорту Игарка Красноярского края неаккуратные работники случайно разбили два вертолёта за неделю. У машин повреждена хвостовая часть. Проводится проверка.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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