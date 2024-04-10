Российский вертолёт Ми-24 разбился над Чёрным морем, Минобороны назвало причину Минобороны РФ: Ми-24 потерпел крушение в ходе планового полёта над Чёрным морем 10 апреля, 09:44 6106 6106 Ми-24 потерпел крушение над Чёрным морем. Обложка © Станислав Красильников / ТАСС

Российский вертолёт Ми-24 рухнул около западного побережья Крыма, выполняя плановый полёт над Чёрным морем. По предварительной информации, к крушению привёл отказ бортовой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

"10 апреля 2024 года около 06:00 (по Москве) при выполнении планового полёта над акваторией Чёрного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолёт Ми-24", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Игарка Красноярского края неаккуратные работники случайно разбили два вертолёта за неделю. У машин повреждена хвостовая часть. Проводится проверка.

Авторы Татьяна Миссуми