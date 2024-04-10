Британка 6 лет проходила с контрацептивом, который в любой момент мог её убить

Жительница Великобритании на протяжении шести лет жила с контрацептивным имплантатом, который в любой момент мог её убить. Он попал в важную артерию и подверг жизнь девушки большому риску, сообщает Daily Mirror.

29-летняя Ребекка Харди ещё шесть лет назад установила в предплечье контрацептивный имплантат. Она рассказала, что сразу почувствовала неладное, поэтому обратилась за помощью к врачам. Однако они не смогли ничего нащупать и заверили британку, что он просто находится глубоко под кожей.

В 2021 году у контрацептива закончился срок службы и его нужно было удалять. Вот только сделать этого не получилось — в предплечье его просто не нашли. Девушка около года ждала свою очередь к специалистам, параллельно проходя обследования. И только в феврале 2022-го выяснилось, что имплантат попал в лёгочную артерию. Такой расклад мог лишить Харди не только репродуктивной функции, но и жизни.

Врачи сообщили, что операция по удалению очень опасна и, хорошо всё обдумав, девушка решила оставить всё на своих местах. Пока имплантат находится в организме, могут возникнуть проблемы с беременностью, но через определённое время действие гормонов ослабеет.

"Поскольку на протяжении многих лет он не вызывал у меня никаких проблем, я согласилась оставить всё как есть и не рисковать. Всё же это серьёзная процедура. У меня двое детей, и я должна о них думать. Что касается беременности, мне сказали, что я всё ещё смогу забеременеть, но для полного прекращения действия гормонов может потребоваться около восьми лет", — сказала Харди.