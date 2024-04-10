В Кремле призвали генсека ООН учитывать территориальные изменения по Украине
Песков: При решении украинского вопроса нужно учитывать новые регионы России
При урегулировании украинского конфликта нужно учитывать, что в состав России вошли Донбасс и Новороссия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, по мнению которого вопрос о мире на Украине нужно решать с соблюдением принципа территориальной целостности.
"Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. Вы знаете, что и в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, у неё появилось четыре новых региона. Это необходимо учитывать всем", — отметил Песков.
Ещё в феврале Life.ru писал, что Гутерриш выступил за достижение мира на Украине на основе соблюдения Устава ООН. Генсек Организации Объединённых Наций также отметил, что решение по украинскому вопросу нужно принимать, уважая территориальную целостность Незалежной.
ТАСС / Карпухин Сергей