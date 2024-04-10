В Кремле призвали генсека ООН учитывать территориальные изменения по Украине

При урегулировании украинского конфликта нужно учитывать, что в состав России вошли Донбасс и Новороссия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, по мнению которого вопрос о мире на Украине нужно решать с соблюдением принципа территориальной целостности.

"Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. Вы знаете, что и в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, у неё появилось четыре новых региона. Это необходимо учитывать всем", — отметил Песков.