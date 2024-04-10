В Венгрии тысячи жителей вышли на акцию против Орбана
Politico: Жители Будапешта устроили митинг против премьера Венгрии Орбана
Правление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана переживает один из самых трудных отрезков за 14 лет у руля страны. В прошлые выходные в Будапеште состоялся митинг оппозиции, на котором протестующие требовали отставки венгерского политика, пишет Politico.
Протест проходил под началом 42-летнего юриста Петера Мадьяра, который утверждает, что Венгрия перешла в личное владение Орбана, чьей собственностью не хочет стать венгерский народ. Это случилось на фоне скандала с помилованием фигуранта дела о педофилии в детском доме.
"Они против олигархической системы, в которой богачи наживаются за счёт противозаконных государственных контрактов", — заявил Мадьяр.
Напомним, скандал с помилованием фигуранта дела о педофилии уже привёл к одной отставке. 10 февраля стало известно об уходе с поста президента Венгрии Каталин Новак. Именно она подписала злополучный документ. После скандала она признала ошибочным своё решение.
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