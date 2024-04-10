В Венгрии тысячи жителей вышли на акцию против Орбана

Правление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана переживает один из самых трудных отрезков за 14 лет у руля страны. В прошлые выходные в Будапеште состоялся митинг оппозиции, на котором протестующие требовали отставки венгерского политика, пишет Politico.

Протест проходил под началом 42-летнего юриста Петера Мадьяра, который утверждает, что Венгрия перешла в личное владение Орбана, чьей собственностью не хочет стать венгерский народ. Это случилось на фоне скандала с помилованием фигуранта дела о педофилии в детском доме.

"Они против олигархической системы, в которой богачи наживаются за счёт противозаконных государственных контрактов", — заявил Мадьяр.