Кириенко и Сальдо посетили стройку филиала арт-кластера "Таврида" на Херсонщине
Владимир Сальдо показал Сергею Кириенко, как идёт процесс строительства филиала арт-кластера "Таврида" в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко вместе с главой Херсонской области Владимиром Сальдо посетил стройку филиала арт-кластера "Таврида" и проверил, как идут работы. Об этом глава региона сообщил в личном телеграм-канале.
"Вместе с Сергеем Владиленовичем Кириенко осмотрели ход строительных работ филиала арт-кластера "Таврида". Первый заместитель руководителя Администрации Президента подчеркнул, что "Таврида" даст широкие возможности для самореализации творческой молодёжи. Поэтому арт-кластер открывает перед молодыми людьми Херсонщины большие перспективы", — говорится в публикации Сальдо.
Стройка филиала арт-кластера "Таврида" в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
Сальдо добавил, что в филиале "Тавриды" будет 39 жилых корпусов, в которых смогут разместиться 222 человека. Молодёжи предоставят оборудованную по всем требованиям современности инфраструктуру для творчества и отдыха. Первые смены планируют провести уже этим летом в рамках фестиваля "Таврида-арт".
Жилые помещения в комплексе филиала "Тавриды" в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
Ранее Life.ru сообщал о том, как накануне Сергей Кириенко побывал с рабочим визитом на Запорожской атомной электростанции и провёл там совещание с руководителями объекта и местными чиновниками. На встрече были подняты вопросы текущего состояния станции и сохранения ядерной безопасности ЗАЭС. Кроме того, обсуждались недавние атаки украинских беспилотных аппаратов, которым подверглась станция.