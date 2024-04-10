Кириенко и Сальдо посетили стройку филиала арт-кластера "Таврида" на Херсонщине

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко вместе с главой Херсонской области Владимиром Сальдо посетил стройку филиала арт-кластера "Таврида" и проверил, как идут работы. Об этом глава региона сообщил в личном телеграм-канале.

"Вместе с Сергеем Владиленовичем Кириенко осмотрели ход строительных работ филиала арт-кластера "Таврида". Первый заместитель руководителя Администрации Президента подчеркнул, что "Таврида" даст широкие возможности для самореализации творческой молодёжи. Поэтому арт-кластер открывает перед молодыми людьми Херсонщины большие перспективы", — говорится в публикации Сальдо.

Стройка филиала арт-кластера "Таврида" в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Сальдо добавил, что в филиале "Тавриды" будет 39 жилых корпусов, в которых смогут разместиться 222 человека. Молодёжи предоставят оборудованную по всем требованиям современности инфраструктуру для творчества и отдыха. Первые смены планируют провести уже этим летом в рамках фестиваля "Таврида-арт".

Жилые помещения в комплексе филиала "Тавриды" в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо