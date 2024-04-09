Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом
Сергей Кириенко провёл совещание на ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил Запорожскую АЭС, где провёл совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния ЗАЭС, а также обеспечения её ядерной безопасности. Также была поднята тема недавних атак беспилотников на станцию.
"Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития Запорожской АЭС", — говорится в телеграм-канале станции.
В ходе совещания также обсуждалось состояние города-спутника ЗАЭС Энергодара. Его глава Эдуард Сеновоз рассказал о планах развития и о текущей ситуации, в частности про ремонт социальных объектов. Так, на базе школы бокса имени В.Р. Манзули, реконструированной и оснащённой в прошлом году, создан физкультурно-оздоровительный центр развития спорта и реабилитации, задачей которого является создание благоприятной среды для развития спорта, привлечения спортсменов, организации соревнований и тренировок, а также обеспечения доступности спортивных мероприятий для населения. В завершение визита Кириенко выразил уверенность в будущем станции и города.
Напомним, что на днях ВСУ пошли на очередной виток напряжённости вокруг ЗАЭС. Так, 7 апреля станцию атаковали с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся на район грузового порта и столовой, был повреждён грузовик. Позднее украинская армия ударила по куполу шестого энергоблока. Радиационный фон не изменился, однако пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них — в тяжёлом состоянии. В Кремле назвали действия Киева опасной провокацией. Накануне, 8 апреля, ВСУ снова попытались атаковать станцию, дрон рухнул всё на тот же шестой энергоблок. Пострадавших нет, устройство обезвредили. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС была близка к ядерной аварии.