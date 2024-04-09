Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 11:02

Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом

Сергей Кириенко провёл совещание на ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Сергей Кириенко провёл совещание на ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил Запорожскую АЭС, где провёл совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния ЗАЭС, а также обеспечения её ядерной безопасности. Также была поднята тема недавних атак беспилотников на станцию.

"Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития Запорожской АЭС", — говорится в телеграм-канале станции.

В ходе совещания также обсуждалось состояние города-спутника ЗАЭС Энергодара. Его глава Эдуард Сеновоз рассказал о планах развития и о текущей ситуации, в частности про ремонт социальных объектов. Так, на базе школы бокса имени В.Р. Манзули, реконструированной и оснащённой в прошлом году, создан физкультурно-оздоровительный центр развития спорта и реабилитации, задачей которого является создание благоприятной среды для развития спорта, привлечения спортсменов, организации соревнований и тренировок, а также обеспечения доступности спортивных мероприятий для населения. В завершение визита Кириенко выразил уверенность в будущем станции и города.

МАГАТЭ подтвердило удар беспилотника по тренажёрному центру Запорожской АЭС
МАГАТЭ подтвердило удар беспилотника по тренажёрному центру Запорожской АЭС

Напомним, что на днях ВСУ пошли на очередной виток напряжённости вокруг ЗАЭС. Так, 7 апреля станцию атаковали с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся на район грузового порта и столовой, был повреждён грузовик. Позднее украинская армия ударила по куполу шестого энергоблока. Радиационный фон не изменился, однако пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них — в тяжёлом состоянии. В Кремле назвали действия Киева опасной провокацией. Накануне, 8 апреля, ВСУ снова попытались атаковать станцию, дрон рухнул всё на тот же шестой энергоблок. Пострадавших нет, устройство обезвредили. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС была близка к ядерной аварии.

Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Кириенко
  • Запорожская АЭС
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров