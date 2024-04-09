Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил Запорожскую АЭС, где провёл совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния ЗАЭС, а также обеспечения её ядерной безопасности. Также была поднята тема недавних атак беспилотников на станцию.

"Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития Запорожской АЭС", — говорится в телеграм-канале станции.

В ходе совещания также обсуждалось состояние города-спутника ЗАЭС Энергодара. Его глава Эдуард Сеновоз рассказал о планах развития и о текущей ситуации, в частности про ремонт социальных объектов. Так, на базе школы бокса имени В.Р. Манзули, реконструированной и оснащённой в прошлом году, создан физкультурно-оздоровительный центр развития спорта и реабилитации, задачей которого является создание благоприятной среды для развития спорта, привлечения спортсменов, организации соревнований и тренировок, а также обеспечения доступности спортивных мероприятий для населения. В завершение визита Кириенко выразил уверенность в будущем станции и города.