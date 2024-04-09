МАГАТЭ подтвердило удар беспилотника по тренажёрному центру Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об атаке беспилотника на корпус Запорожской АЭС (ЗАЭС), где находится тренажёр реакторного зала. В организации заявили, что не видят прямой угрозы ядерной безопасности.
"Сообщения о взрыве соответствуют наблюдениям МАГАТЭ. На этот раз прямой угрозы ядерной безопасности нет, но последний инцидент вновь подчёркивает предельную серьёзность ситуации" — говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.
Пресс-служба ЗАЭС утром во вторник, 9 апреля, сообщила об очередном ударе украинского дрона по станции. Прилёт пришёлся по крыше корпуса уникального тренажёрного центра ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный макет реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал.
Напомним, что на днях ВСУ пошли на очередной виток напряжённости вокруг ЗАЭС. Так, 7 апреля станцию атаковали с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся на район грузового порта и столовой, повреждён грузовик. Позднее украинская армия ударила по куполу шестого энергоблока. Радиационный фон не изменился, однако пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них — в тяжёлом состоянии. В Кремле назвали действия Киева опасной провокацией. Вчера, 8 апреля, ВСУ снова попытались атаковать станцию, дрон рухнул всё на тот же шестой энергоблок. Пострадавших нет, устройство обезвредили. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС была близка к ядерной аварии.
TACC / Александр Полегенько