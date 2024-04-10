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10 апреля, 10:50

В тюменском Ялуторовске объявлена превентивная эвакуация из-за угрозы наводнения

В городе Ялуторовске Тюменской области начали превентивно эвакуировать местное население из-за угрозы наводнения. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области в своём телеграм-канале.

Началась эвакуация жителей из посёлка Ялуторовск Тюменской области © Telegram / Информационный центр правительства Тюменской области

Началась эвакуация жителей из посёлка Ялуторовск Тюменской области © Telegram / Информационный центр правительства Тюменской области

Граждане, чьи дома находятся вблизи дамбы, предлагается перебраться в пункт временного размещения (ПВР), который оборудовали в общежитии аграрного колледжа. Порядок эвакуации добровольный, она продлится несколько дней.

"Убеждаем жителей, что нужно заранее эвакуироваться. Это добровольно. Продолжим обход в четверг и пятницу", говорит председатель эвакуационной комиссии Ялуторовска Ольга Губачёва.

Власти предоставили местным два автобуса. Бытовую технику и вещи, представляющие ценность, можно сдать на хранение. Администрация Ялуторовска предоставит для этого грузовик и ассистентов. За сохранностью имущества до возвращения жителей будет следить полиция.

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Ранее глава Тюменской области Александр Моор ввёл режим ЧС из-за паводков в регионе. Губернатор отметил, что на данный момент ситуация по рекам и подтоплениям в регионе стабильная, а мера вводится в качестве превентивного решения, чтобы исключить опасность для населения.

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Telegram / Информационный центр правительства Тюменской области

Владимир Озеров
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